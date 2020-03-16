هندسة حلوان تبدأ تطهير وتعقيم المدرجات.. صور

بعد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من أمس الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





بدأت كلية الهندسة بجامعة حلوان أعمال تطهير و تعقيم المعامل والمدرجات و المكتبات بفرعى الكلية بالمطرية بمنطقة حلوان، وذلك ضمن خطة الجامعة لحماية و وقاية الطلاب من خطر الكرونة و انتشار الفيروسات.

و كان قد اعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لديها خطة محكمة لتطبيقها فى هذا الوضع وهي اللجوء إلى التعليم عن بعد.



وأوضح نجم لصدى البلد أن ذلك سيتم عن طريق نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات الفيس بوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات.



وأكد نجم أن أغلب كليات جامعة حلوان جاهزة لتطبيق هذه الطريقة وعلى اتم الاستعداد لها، مشيرا إلى أن تطبيقها سيتيح فرصة للجامعة لتطبيق تجربة التعليم عن بعد السائدة بأغلب دول العالم.

