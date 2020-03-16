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فن

ناصر يطرح أغنيته الجديدة سفينة نوح.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:00 ص
ناصر
ناصر
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آيه عاطف
طرح الفنان ناصر، أغنيته الجديدة التي تحمل أسم "سفينة نوح" من البوم "سفينة نوح" وذلك عبر القناه الرسمية لشركة "روتانا" عبر موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" آنا سفينة نوح وأحمل هموم من الشجن بالحزن صداحه .. ياكثر ماشلت من جور الزمن في هالحياه وقلة الراحه .. مكتوب لي أشرب مرارة هالحزن وأتلحف بجرحي و أون من زود مابيّه ..تلعب بي الدنيا هناغرقان في همّ وعنا .. ومتكتفه ايديه".


أغنية "سفينة نوح " كلمات : علي عسيري، وألحان : ناصر الصالح، وتوزيع : ياسر ماجد، وتنفيذ وتريات : سعيد كمال، ومكس وماستر : طارق مدكور.
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