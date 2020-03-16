ناصر يطرح أغنيته الجديدة سفينة نوح.. فيديو

طرح الفنان ناصر، أغنيته الجديدة التي تحمل أسم " سفينة نوح" من البوم "سفينة نوح" وذلك عبر القناه الرسمية لشركة "روتانا" عبر موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :" آنا سفينة نوح وأحمل هموم من الشجن بالحزن صداحه .. ياكثر ماشلت من جور الزمن في هالحياه وقلة الراحه .. مكتوب لي أشرب مرارة هالحزن وأتلحف بجرحي و أون من زود مابيّه .. تلعب بي الدنيا هناغرقان في همّ وعنا .. ومتكتفه ايديه".







