ناصر يطرح أغنيته الجديدة سفينة نوح.. فيديو

طرح الفنان ناصر، أغنيته الجديدة التي تحمل أسم "سفينة نوح" من البوم "سفينة نوح" وذلك عبر القناه الرسمية لشركة "روتانا" عبر موقع "يوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :" آنا سفينة نوح وأحمل هموم من الشجن بالحزن صداحه .. ياكثر ماشلت من جور الزمن في هالحياه وقلة الراحه .. مكتوب لي أشرب مرارة هالحزن وأتلحف بجرحي و أون من زود مابيّه ..تلعب بي الدنيا هناغرقان في همّ وعنا .. ومتكتفه ايديه".
أغنية "سفينة نوح " كلمات : علي عسيري، وألحان : ناصر الصالح، وتوزيع : ياسر ماجد، وتنفيذ وتريات : سعيد كمال، ومكس وماستر : طارق مدكور.