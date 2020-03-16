وزير الأوقاف: الموقع الرسمي للوزارة يتخطى 24 مليون زائرا ومتابعا

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الموقع الرسمي للوزارة تخطى 24 مليون زائرا ومتابعا





وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح اليوم قائلا: كما تخطت صفحة الوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أكثر من مليون وستين ألف متابع.









وأرجع وزير الأوقاف ذلك لما يقدمه الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف من محتوى علمي متميز، سواء خطب الجمع وترجمتها إلى 18 لغة إلى جانب ترجمتها إلى لغة الإشارة، والمؤلفات العلمية والمقالات والحملات الدعوية التي تقوم بها الوزارة مثل "حملتي : وطن بلا إدمان" ، و"هذا هو الإسلام".









وأشار إلى أن اهتمام الموقع بالخدمات العامة التي يقدمها للمواطنين سواء نشر نماذج طلبات الخدمات التي تقدمها الوزارة أم استقبال الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، كان أحد أهم أسباب النجاح.







