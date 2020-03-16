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أخبار العالم

حكومة كينيا تفرض قيودا جديدة على السفر بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:52 ص
حكومة كينيا تفرض
حكومة كينيا تفرض قيودا جديدة على السفر
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أعلنت حكومة كينيا أمس الأحد، فرض قيود جديدة على السفر بعد اكتشاف حالتى اصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/.
وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن مكتب الرئاسة الكينية أصدر بيانا صحفيا نص على فرض حظر على سفر أى شخص من الدول التى أعلنت عن وجود حالات اصابة بفيروس كورونا إلى كينيا. 

وقال البيان إن السلطات الكينية سوف تسمح لمواطنيها وكذا الاجانب الحاصلين على تصاريح اقامة سارية بدخول البلاد شريطة الخضوع لحجر صحى تحت إشراف الحكومة الكينية. 

وتابع البيان: "إن هذه الإجراءات- التى تشمل أيضا إغلاق جميع المدارس وتشجيع المواطنين على العمل من المنازل- سوف تدخل حيز التنفيذ خلال اليومين القادمين، على أن تستمر لمدة 30 يوما"، كما نصح البيان المواطنين ضرورة تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتجمعات وإجراء المعاملات بدون النقود على قدر الإمكان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في كينيا تبلغ 3 حالات فقط. 

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