اللجنة المشرفة تعلن رسميا نتيجة الانتخابات في الشركة القومية للتوزيع

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية رسميا نتيجة فرز الأصوات بانتخابات "الشركة القومية للتوزيع"، والتي أجريت اليوم على مقاعد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.





وأسفرت النتائج عن فوز كل من: جمال عبدالعزيز علي في مجلس الإدارة "إداريون" بواقع 206 أصوات، وجمال سليمان كامل بواقع 191 صوتا.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة "عمال" كل من: محمود السيد طه بواقع 175 صوتا، وشريف عبدالله جابر بواقع 141 صوتا.





وفاز بمقعدي الجمعية العمومية "إداريون" كل من إسماعيل المنشاوي بواقع 190 صوتا، وسالم كامل سالم بواقع 179 صوتا.





كما فاز بمقعدي العمال "جمعية عمومية" كل من احمد فريد عبد السلام بواقع 135 صوتا، ومحمد سعودي عبدالرازق بواقع 182 صوتا.





وأجريت الانتخابات في ثلاثة مواقع انتخابية هي: المقر الرئيسي في رمسيس، ومقر دار "الشعب" سابقا، ومقر "دار السلام".





والشركة القومية للتوزيع والنشر هي مؤسسة صحفية قومية تابعة للهيئة للوطنية للصحافة تأسست عام 1959، وهي متخصصة في توزيع الصحف والكتب والمجلات ونشرها وطبعها داخل وخارج مصر، وهي عضو أصيل في الكثير من المنظمات العالمية للطيران والشحن والملاحة.





وبدأت في التاسعة صباحا عملية التصويت بانتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع وروزاليوسف، والمؤجلة من الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، واستمر التصويت حتى الخامسة مساء بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المعلن عنها من قبل.





وتعد الانتخابات التي اجريت اليوم هي المحطة الأخيرة بانتخابات المؤسسات الصحفية الثمانية في ظل قانون الوطنية للصحافة الجديد رقم 179 لسنة 2018، والتي انطلقت في 5 مارس الجاري بمؤسسة الأهرام ثم تبعتها دار أخبار اليوم ودار الهلال ثم دار التحرير ودار المعارف.



