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أخبار العالم

بسبب كورونا.. داعش ينصح أنصاره بغسل اليدين وتغطية الفم وعدم دخول أوروبا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:56 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حذر تنظيم داعش الإرهابي أتباعه من السفر إلى القارة الأوروبية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وطالب التنظيم الإرهابي وفق ما نقلته صحيفة "اندبندينت" البريطانية من أتباعه بعدم الدخول إلى أرض الوباء، كما طالبهم بغسل الإيدين باستمرار. 

وأضاف التنظيم في رسالته الدورية "لا يجب على الأصحاء أن يدخلوا أرض الوباء ، ولا يجب أن يخرج المصابون منه".

وتأتي هذه النصائح من قبل التنظيم إلى اتباعه عقب ما أصدرته منظمة الصحة العالمية من نصائح، حيث شملت إرشادات داعش للداعمين تغطية الفم عند التثاؤب والعطس، بالإضافة إلى إغلاق حاويات المياه.

ولقد تجاوز عدد الحالات المؤكدة بإصابتها بالفيروس في أوروبا 50،000 حالة، مع أكثر من 24،000 حالة في إيطاليا وحدها.




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