AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تصريحاته المسيئة.. منى فاروق تفجر مفاجأة بخصوص أزمتها مع شقيق ياسمين عبد العزيز

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:01 ص
شقيق ياسمين عبدالعزيز
شقيق ياسمين عبدالعزيز - منى فاروق
Advertisements
آيه عاطف
قامت الفنانة منى فاروق، بإرسال رسالة نصية للفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبدالعزيز، أكدت من خلالها أن الحساب الذي قام بسبه ليس حسابها.

وجاء نص الرسالة كالأتي:" مساء الخير يا وائل .. انا منى فاروق .. حبيت بس اوصلك رسالة .. الأكونت المزيف اللي كتب عنك وقال كلام على لساني وانت رديت بكلام جارح ف حقي ده اكونت غير حقيقي وانا معنديش حساب على الفيسبوك .. وانا ماليش اي علاقة بالموضوع ده .. وهذا للتوضيح فقط".

بينما قام وائل بنشر الرسالة وعلق عليها قائلًا: "تمام وانا اسف ولازم تبلغي عن اكونت الفيس بوك ده لانه معروف ومتداول ما بين الناس ومعروف انه بتاعك بكرر اسفي وشيلت البوست وهطلع اعتزار رسمي الصبح للصحافه".

يذكر أن بدأت الأزمة بين كل من وائل عبد العزيز، ومنى فاروق عندما شارك  وائل عبد العزيز، تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يُهاجم فيه منى فاروق بسبب قرار انتحارها بعد الأزمة التي ألمت بها فى الفترة الأخيرة . 

وقال "وائل": "هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فاجأة  تركبي التريند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. إن غدًا لناظره قريب"، من ثم كتب "زمن الاسبور أما غيرة الرجال على أهل البيت بقي عيب"، وجاء ذلك الهجوم بعد المنشورات التي وصلته من الحساب المزيف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل أزمة شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. فيديو جراف

ما بيصرفش على ابنه.. ظهور مفاجئ لطليقة شقيق ياسمين عبد العزيز في أزمته مع الفنانة

الأزمة تشتعل.. ظهور مفاجئ لـ وائل شقيق ياسمين عبد العزيز على الشاشة

بعد المنشور الفاضح.. وائل عبد العزيز: ما من أسد يجيب على الكلاب

مش كنتي لسه بتنتحري.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق

تريند الفن.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق.. وبسمة وهبة لـ أنغام بعد طلاقها: أنانية

ترشيحاتنا

جمال شعبان: ظهور هذا العرض علامة فاصلة على الإصابة بكورونا

الرقية الشرعية للمريض من40 آية قرآنية اقرأها كما أوصى النبي للشفاء العاجل

مرتضي منصور يزف بشرى سارة لـ فريق الزمالك

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

كورونا يلتهم الشعوب.. مدن أسبانيا تتحول سكنة للأشباح.. صور

حازم إمام: بنشرقي وأوناجم تفاجئا بعدد جماهير الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

من الأجمل؟.. درة ومايا دياب بنفس الفستان الأسود

نظام غذائي سليم لتقوية المناعة ضد فيروس الكورونا