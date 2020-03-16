بعد تصريحاته المسيئة.. منى فاروق تفجر مفاجأة بخصوص أزمتها مع شقيق ياسمين عبد العزيز

قامت الفنانة منى فاروق، بإرسال رسالة نصية للفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبدالعزيز، أكدت من خلالها أن الحساب الذي قام بسبه ليس حسابها.





وجاء نص الرسالة كالأتي:" مساء الخير يا وائل .. انا منى فاروق .. حبيت بس اوصلك رسالة .. الأكونت المزيف اللي كتب عنك وقال كلام على لساني وانت رديت بكلام جارح ف حقي ده اكونت غير حقيقي وانا معنديش حساب على الفيسبوك .. وانا ماليش اي علاقة بالموضوع ده .. وهذا للتوضيح فقط".





بينما قام وائل بنشر الرسالة وعلق عليها قائلًا: "تمام وانا اسف ولازم تبلغي عن اكونت الفيس بوك ده لانه معروف ومتداول ما بين الناس ومعروف انه بتاعك بكرر اسفي وشيلت البوست وهطلع اعتزار رسمي الصبح للصحافه".





يذكر أن بدأت الأزمة بين كل من وائل عبد العزيز، ومنى فاروق عندما شارك وائل عبد العزيز، تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يُهاجم فيه منى فاروق بسبب قرار انتحارها بعد الأزمة التي ألمت بها فى الفترة الأخيرة .





وقال "وائل": "هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فاجأة تركبي التريند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. إن غدًا لناظره قريب"، من ثم كتب "زمن الاسبور أما غيرة الرجال على أهل البيت بقي عيب"، وجاء ذلك الهجوم بعد المنشورات التي وصلته من الحساب المزيف.



