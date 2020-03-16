إجراءات عاجلة من البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن عدد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من بينها منع دخول أي شخص ممن يعاني من الزكام أو الأنفلونزا.





كما كشف البيت الأبيض عن بداية إجراءات قياس حرارة الموظفين والصحفيين لدخول المبنى.





وأضاف أنه لن يسمح بدخول الموظفين والصحفيين ممن يعانون الزكام أو الإنفلونزا.





وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة.





قررت ولاية نيويورك الأمريكية، وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية، إغلاق جميع المدارس بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قالت إن قرار مدينة نيويورك بعدم إغلاق المدارس والجماعات أثار حالة من الغضب الشديد بين أوساط المعلمين وأهالي الطلاب، خاصة وأن المدارس والكليات قد أغلقت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.





وقالت السلطات في تفسيرها للقرار المثير للجدل إن الهدف منه ضمان عدم ربط العاملين في مجال الصحة والطوارئ مع الأطفال في المنزل.



