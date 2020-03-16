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أخبار العالم

انهيار كبير في البورصة الأسترالية بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
سجلت البورصة الاسترالية، اليوم الإثنين، انخفاضا كبيرا تجاوز الـ 7%، على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد في العالم. 

ونشرت قناة "سي إن بي سي" الإخبارية، تقريرا حول تأثير فيروس كورونا على البورصات الخليجية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري. 

استهل التقرير بأنه في ظل تداعيات انتشار فيرس كورونا الذي يعتبر الوباء المسيطر على الاقتصاد العالمي، إلا أن الأسبوع الثاني من مارس كان أسبوعًا دانيا في البورصات الخليجية ويعتبر "سقوطا حرا" تبعًا لحالة الفوضى التي تضرب الأسواق العالمية وضغوطات الكورونا.

وأضاف التقرير، لذلك فقدت المؤشرات الخليجية من قيمتها السوقية بشكل كبير، وسجلت خسائر بتراجع يصل لـ 12% في البورصات مقارنة بالأسبوع الأول من مارس، حيث خسرت في ثاني أسبوع قيمة تصل نحو 2 تريليون و400 مليون دولار، مقلصة خسائر الأسبوع الأول والتي كانت نحو 2 تريليون 700 مليار دولار.
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