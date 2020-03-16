كورونا يتسبب في إغلاق 100 مقهى وكافيه في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس "الأحد"، إغلاق أكثر من ١٠٠ مقهى وكافيه على مستوى المحافظة بعد ساعات من قرار إغلاق أماكن التجمعات، لمدة ١٥ يوما كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الشكر لأصحاب المقاهي على سرعة الاستجابة وتنفيذ قرار الغلق في إطار المسئولية في التصدي للفيروس القاتل.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرر إغلاق جميع المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية وصالات الأفراح واللياقة البدنية والألعاب الرياضية والبلاي ستيشن على مستوى المحافظة وذلك لمدة ١٥ يوما، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أمس الأحد.

وأكد أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا وحماية صحة المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرار وتوقيع العقوبات على المخالفين وإبلاغ السلطات المختصة بالأماكن المخالفة، بالإضافة إلى دراسة تعويض العمالة المتضررة من هذا القرار.

كما قرر محافظ الوادي الجديد إغلاق جميع الحضانات ومكاتب تحفيظ القرآن وأي مراكز لتجمعات الأطفال على مستوى المحافظة سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للجمعيات كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا القرار يأتي حفاظا على صحة وسلامة الأطفال، مشيراََ إلى أن القرار يسري بداية من ١٥ مارس الجاري ولمدة ١٥ يوما لحين التأكد من تطهير وتعقيم هذه المنشآت.

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