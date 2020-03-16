ارتفع 4 قروش.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 16-3-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه في مستهل التعاملات بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار أمام الجنيه الأيام الماضية ، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.69 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.59 و 15.65 أمس الأحد ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020 في البنوك
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.69، وبيع : 15.79
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 17.43 وبيع : 17.54
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 19.26 وبيع : 19.38
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 16.52 وبيع : 16.63
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.54 وبيع : 14.64
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.18 وبيع : 4.20
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 50.86 بيع : 51.21
سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.27 ، وبيع : 4.30
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.23 وبيع : 2.25
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سعر الريال السعودي في بنك مصر
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سعر الدولار في بنك مصر
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