AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفع 4 قروش.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 16-3-2020

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:19 ص
العملات
العملات
Advertisements
عبد العزيز جمال

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020  ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر،  سجلت ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه في مستهل التعاملات بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار أمام الجنيه الأيام الماضية ، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.69 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.59 و 15.65 أمس الأحد ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.69، وبيع : 15.79


سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء 17.43 وبيع : 17.54

سعر الجنيه الاسترليني​
 
أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 19.26 وبيع : 19.38

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.52 وبيع : 16.63

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.54 وبيع 14.64

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.18 وبيع : 4.20

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 50.86 بيع : 51.21

سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.27 ، وبيع : 4.30

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء 2.23  وبيع : 2.25


اقرأ أيضا:
الجنيه يتهاوى أمام الأخضر .. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 2-3-2020
الدولار بـ 15.75 جنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 3-2-2020
بشرة سارة للمصريين .. الدولار يسقط أمام الجنيه | اعرف أسعار اليوم في البنوك

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.68 ، وبيع : 15.78

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.15 ، وبيع : 4.20

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 16-3-2020  شراء : 15.68 ، وبيع: 15.78

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.15 ، وبيع : 4.20
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار أقل من 16 جنيها.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2020

الدولار ينهار أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-1-2020

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 20-1-2020

الدولار يتهاوى .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 27-1-2020

الدولار يسجل 15.60 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 17-2-2020

الجنيه يتهاوى أمام الأخضر .. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 2-3-2020

ترشيحاتنا

طبيب: لن نصل إلى لقاح يحمي من كورونا.. لهذا السبب

إصابة نجمة عالمية بفيروس كورونا.. تفاصيل

نجيب ساويرس يصدم محمد رمضان.. شاهد

سم من زميل ..الشيخ الطبلاوى يروى تفاصيل محاولة اغتياله

هل تصح الصلاة بالملابس الخفيفة؟

آيات الشفاء من كل داء في القرآن الكريم تعالج جميع الأمراض بشرطين.. احرص عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

من الأجمل؟.. درة ومايا دياب بنفس الفستان الأسود

نظام غذائي سليم لتقوية المناعة ضد فيروس الكورونا