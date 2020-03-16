مصر تؤكد دعمها الدائم للسودان.. واستمرار مكافحة كورونا المستجد في العالم.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على عدد من الموضوعات المهتمة بالشأن الاماراتي والإقليمي والدولي، كما سلطت الضوء على الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دبي، مساء أمس، وذلك لبحث الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ومن مصر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، حيث أكد أن سياسة مصر دائمًا ما كانت سندًا ودعمًا للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة.





ومن السعودية، أعلنت السعودية منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).





وفيما يخص ليبيا، كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن أن تركيا ترسل ما يقارب 400 إرهابي إلى ليبيا، يوميًا بطائرات مدنية.





وحول مكافحة كورونا في الخليج، وسعت دول الخليج العربية، نطاق تدابيرها لاحتواء فيروس كورونا، وعلّقت سلطنة عمان، دخول غير العمانيين من جميع المنافذ باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما بدأ تطبيق قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية في السعودية لمدة أسبوعين، فيما أعلنت الكويت إعداد وتجهيز مخيم ليكون مستشفى ميدانيًا للحجر الصحي.





وفي لبنان، أعلن لبنان حالة طوارئ صحية وطنية والتعبئة العامة في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ودوليا، أعلن رئيس بلدية نيويورك الأحد أنّه سيُغلق بدءا من اليوم الإثنين كل المدارس الحكومية في المدينة والتي يرتادها نحو 1,1 مليون طالب، للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين وفاة 14 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد جميعهم في مقاطعة هوبي مركز الوباء.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلن الرئيس «الإسرائيلي»، رؤوفين ريفلين، أنه سيكلف رئيس قائمة «أزرق-أبيض»، بيني جانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أنهى مشاوراته مع الكتل النيابية. وحصل جانتس على تفويض «الكنيست» بتشكيل الحكومة لإقصاء زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، فيما أعلنت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أنها تدعم بالكامل ترشيح زعيم تحالف «أزرق - أبيض» لمنصب رئيس الوزراء، شريطة أن يمضي في تشكيل حكومة وسطية - يسارية.





ومن الصين، أفادت صحيفة صينية بأن بيانات رسمية اطلعت عليها، أتاحت لها الكشف عن شخص يعد الأول على مستوى العالم الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». ونقلت الصحيفة عن وثائق حكومية لم تنشرها، تأكيدها أن أول حالة إصابة مسجلة رسميًا بفيروس كورونا المستجد وقعت في مقاطعة هوبي في 17 نوفمبر، والمريض كان رجلًا في سن 55 عامًا.





فيما أعلنت مصادر في الحكومة الإيرانية أن مساعدة الرئيس روحاني لشؤون المرأة معصومة ابتكار تتعافى من كورونا وتعود لمزاولة مهامها.





وفي صحيفة الاتحاد، أعلن مصدر أمني أردني، القبض على الأردني المصاب بفيروس كورونا المستجد والذي هرب من المستشفى حيث كان يخضع لحجر صحي.





فيما قالت الحكومة العراقية في بيان، إن العراق علق كل الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى 24 مارس في خطوة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.























