المكسيك تعلن أول حالة وفاة بسبب كورونا

أعلنت السلطات في المكسيك، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.





كشفت مسئول أمريكي، عن إجراء أول تجربة سريرية للقاح محتمل للحماية من فيروس كورونا، اليوم الإثنين.





وقال إن المشارك الأول في التجربة سيحصل على اللقاح الإثنين؟.





وسيشارك في الاختبار الأول للقاح 45 شابا متطوعا، لمعرفة ما إذا كان لهذا اللقاح له أي آثار جانبية أم لا، قبل إجراء تجارب اخرى.





وليس هناك فرصة لإصابة المشاركين من هذه التجربة ، لأنهم لا يحتويون على الفيروس نفسه. الهدف فقط هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أي آثار جانبية مقلقة ، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.





وتتسابق العشرات من مجموعات البحث حول العالم لخلق لقاح حيث تستمر حالات COVID-19 في النمو. والأهم من ذلك ، أنهم يتابعون أنواعًا مختلفة من اللقاحات - اللقاحات التي تم تطويرها باستخدام تقنيات جديدة ليس فقط أسرع في إنتاجها من التطعيمات التقليدية ولكن قد تثبت فاعلية أكبر.





ويبحث بعض الباحثين إلى الحصول على لقاحات مؤقتة ، مثل اللقاحات التي قد تحمي صحة الأشخاص لمدة شهر أو شهرين في كل مرة بينما يتم تطوير حماية تدوم لفترة أطول.