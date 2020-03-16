ارتفاع الإصابات بكورونا في الهند إلى 110 حالات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 110 حالات.





وكانت السلطات الهندية، قررت منع وزراء الحكومة من السفر خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19".





وحثت وزارة الصحة الهندية المواطنين على الامتناع عن السفر إلى الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وأسبانيا وألمانيا، ونصحتهم بتجنب السفر غير الضروري إلى خارج البلاد.





وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة (أنديا تي في) الهندية أن الأشخاص الذين يسافرون إلى هذه البلدان قد يتواصلون مع أشخاص يحملون فيروس "كورونا" أثناء إقامتهم أو حتى أثناء عبورهم في المطارات، ويتسببون في نقل العدوى إلى داخل البلاد.



