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فن

5.8 قيراط.. تعرف على سعر خاتم خطوبة ياسمين صبري

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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محمد نبيل

لم يعد يُخفى على أحد بأنّ خاتم الألماس الذي تزّينت به ياسمين صبري في أحد فيديوهاتها قبل بضعة أسابيع ليس إلا خاتم خطوبة قدّمه لها رجل 

.الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة

خاتم الألماس الأصفر والأبيض 5.8 قيراط من Diam Jewellery أصبح حديث الناس، بعد أن أصبح الدليل الدامغ على ارتباط ياسمين وأحمد. ياسمين تعمّدت إظهاره في أحد فيديوهاتها، ثمّ نشره أبو هشيمة عن سابق تصوّر وتصميم.

فما قصة الخاتم؟

مصمِّم المجوهرات إبراهيم نصّور إبن العائلة اللبنانية العريقة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة صرَّح بأنّ الخاتم الشهير لم يُصمَّم خصيصًا لياسمين صبري، التي تعتبر ثاني امرأة تحظى بشرف وضع هذا التصميم.


وعندما سُئل نصّور عن أحمد أبو هشيمة، لم يُخفِ أنه زبونه منذ سنوات، وهو من اشترى الخاتم بنفسه من دار Diam في بيروت.

أما عن سعره، فقال نصّور إنّ الخاتم الذي ترتديه ياسمين صبري بالذات، سعره أقلّ من 50 ألف دولار، بينما سعر الخاتم الأول الذي بيع لإحدى السيدات خارج لبنان فيتجاوز سعره الـ200 ألف دولار، مكتفيًا بهذا القدر من التفاصيل، حِفاظًا على سرّية العلاقة ما بين نصّور وزبائنه، ومؤكدًا بأنه لم يكن ليكشف عن هوية الشخص الذي اشترى خاتم ياسمين صبري أي أبو هشيمة، لو أنه لم يعلن عن ذلك بنفسه.

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