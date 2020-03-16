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مرأة

أعراض أولية تنذر بالإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الفيروسات التاجية (CoV) مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراضا تبدأ من نزلات البرد إلى الأمراض الأكثر خطورة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) ومتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV).

ويعتبر مرض التاجية (COVID-19) والمعروف باسم فيروس كورونا سلالة جديدة تم اكتشافها في عام 2019 ولم يتم تحديدها مسبقًا في البشر.

الفيروسات التاجية هي حيوانية المنشأ، مما يعني أنها تنتقل بين الحيوانات والناس، ووجدت التحقيقات التفصيلية أن سارس - CoV تم نقله من قطط الزباد إلى البشر وMERS-CoV من الجمال العربي إلى البشر، تنتشر العديد من الفيروسات التاجية المعروفة في الحيوانات التي لم تصب البشر بعد. 

وتتضمن العلامات الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات التنفس.

وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت. 

الأعراض الأولية لفيروس كورونا 


تراوحت الأعراض المبلغ عنها في حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19)، بين الخفيفة إلى المرض الشديد والوفاة.


وقد تظهر الأعراض التالية بعد يومين إلى 14 يومًا من الإصابة بالفيروس:

  • حمى
  • سعال
  • ضيق في التنفس

ووضعت علامات تحذيرية طارئة لـ COVID-19، إذا ظهرت عليك احصل على رعاية طبية على الفور.

وتتضمن علامات التحذير في حالات الطوارئ:

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس
ألم أو ضغط مستمر في الصدر
ارتباك جديد أو عدم القدرة على إثارة
شفاه أو وجه مزر
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