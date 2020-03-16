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أخبار العالم

الأرجنتين تغلق حدودها وتوقف الدراسة بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز أن بلاده ستغلق حدودها وتوقف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "فرنانديز" في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين: "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين والإجراء يشمل فقط الوافدين إلى البلاد ولا يشمل الراغبين بالخروج منها وسيبقى هذا الاجراء، بالاضافة الى قرار تعليق الدروس، مطبقين حتى 31 مارس الجاري".

وأضاف أنه تم إغلاق حدود الأرجنتين لأن فيروس كورونا المستجد بدأ يؤثر على البلدان المجاورة، ولأن هناك على الحدود البرية سياحا يأتون من مناطق تعتبر خطرة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بإغلاق متاجر وفرض حجر على السكان في فرنسا وإسبانيا وسط حالة من الفوضى في المطارات الأمريكية، بينما تجاوز عدد الإصابات 150 ألفا توفى 6000 منهم، في وقت تواصل تفشي الوباء في العالم.
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