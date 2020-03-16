بسبب كورونا.. شركة طيران أمريكان أيرلاينز تخفض رحلاتها الطويلة بنسبة 75%

أعلنت شركة الطيران أمريكان أيرلاينز الأمريكية تقليص رحلاتها للمسافات الطويلة من الولايات المتحدة خلال الفترة من 16 مارس حتى 6 مايو بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.





وذكرت الشركة، في بيان صحفي، أن الطلب انخفض بشدة وسط مخاوف من فيروس كورونا والقيود الجديدة التى فرضتها الحكومة الأمريكية على السفر.





وأضافت الشركة أنها ستواصل تسيير 3 خطوط مسافات طويلة، وهي رحلة واحدة يوميا من دالاس إلى لندن ورحلة واحدة يوميا من ميامى إلى لندن و3 رحلات في الأسبوع من دالاس إلى طوكيو.





وأوضحت أن الرحلات الدولية القصيرة مثل تلك المتجهة من الولايات المتحدة لكندا والمكسيك والكاريبى وأمريكا الوسطى وبعض مناطق أمريكا الجنوبية سوف تستمر.