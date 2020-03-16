أستاذ أورام ينصح بضرورة التطعيم ضد الفيروس الحليمي للبنات قبل الزواج.. فيديو

قال الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس: إنه من المهم على المجتمع كله أن يتكاتف أو يضيق على المدخنين، بحيث تكون الأمور فى حالة جيدة.





وأضاف " هشام" خلال لقائه مع الإعلامية أميرة العقدة ببرنامج "كل يوم إسم" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن التدخين هو السبب الرئيسي لمرض السرطان فى العالم، موضحا أن السبب الثانى له هو السمنة، والتى تكون معدلاتها كبيرة بين المصريين.





وأشار إلى أنه للوقاية من مرض السرطان يجب القيام بالرياضة وتناول الطعام الصحى، لافتا إلى أن السمنة تؤدى إلى سرطان الثدى والرحم وكل الجهاز الهضمى والقولون.





وأوضح أنه يجب الوقاية من الفيروسات لتجنب مرض السرطان، حيث ثبت أن هناك بعض الفيروسات التى تكون لها علاقة وثيقة بهذا المرض، متابعا أن أكثر أنواع السرطانات الموجودة فى مصر هو سرطان الكبد، نظرا لإنتشار فيروس سي بها.



