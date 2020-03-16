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أخبار البلد

القباج توجه بصرف إعانة عاجلة لسيدة الشرقية عايدة.. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي مساء أمس الأحد فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى وإدارة الدفاع بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بالبحث وضرورة الوصول للسيدة عايدة التي ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي تجلس على الأرض في بركة من الوحل.

وبالفعل نجح فريق اطفال وكبار بلا مأوى بالشرقية من الوصول للسيدة عايدة فجر اليوم واطمئن عليها وتبين أنها تقيم مع ابن شقيقها بإحدى قرى مركز الإبراهيمية ورفض ابن شقيقها انتقالها إلى أي دار رعاية وتعهد بحسن رعايتها.

ومن جانبها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف إعانة عاجلة للسيدة عايدة ومساعدة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل وإعادة بناء منزلها وتأثيثه في أسرع وقت.
القباج توجه بصرف إعانة عاجلة لسيدة الشرقية عايدة.. صور
القباج توجه بصرف إعانة عاجلة لسيدة الشرقية عايدة.. صور
القباج توجه بصرف إعانة عاجلة لسيدة الشرقية عايدة.. صور
القباج توجه بصرف إعانة عاجلة لسيدة الشرقية عايدة.. صور
القباج توجه بصرف إعانة عاجلة لسيدة الشرقية عايدة.. صور
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