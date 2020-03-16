شاهد.. تألق نرمين ماهر في أحدث ظهور بصحبة مجموعة كبيرة من الفنانات





وكتبت نرمين ماهر معلقة على الصور: "صباح الورد من نرمين و نرمين 💃🌹كان يوم حلو و ديفيليه يجنن للديزاينر محمد شهبندر".





ونالت الصور إعجاب مجموعة كبيرة من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:





قمر يا حبيبتى اوى منورين كلكو ماشاء الله اية الجمال دة





وأحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.





المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.



