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مرأة

16 مارس.. سر اختيار هذا اليوم للاحتفال بيوم المرأة المصرية

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تحتفل مصر في يوم 16 مارس من كل عام بيوم المرأة المصرية، وذلك لتسليط الضوء على دورها بالمجتمع على مر العصور، واعترافا بدورها الفعال في تنمية ونهوض المجتمع على مدار التاريخ.

وعن سر اختيار هذا اليوم من شهر مارس للاحتفال بيوم المرأة المصرية، أنه اليوم الذى دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر عام 1923، وكان على رأس المطالب رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل من ناحية القوانين وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي، وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج.

وفي عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة.

وفى 16 مارس من عام 1956، حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح وهو أحد المطالب التي ناضلت المرأة المصرية من أجلها حيث تحقق بفعل دستور 1956.

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