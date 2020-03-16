شاهد.. إسعاد يونس بصحبة حسن فؤاد.. ومتابعوها: كنا بنحبه جدا

ضيف من ضيوفي في حلقة يوم الثلاثاء كان غائب عننا فترة… يا ترى فاكرينه؟".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

ايوه كان في مسلسل الوتد هو مغني كمان😀