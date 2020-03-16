شاهد.. إسعاد يونس بصحبة حسن فؤاد.. ومتابعوها: كنا بنحبه جدا

نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها بصحبة المطرب حسن فؤاد، ترويجًا للحلقة الجديدة من برنامجها "صاحبة السعادة".
وعلقت إسعاد يونس على الصورة قائلة: "ضيف من ضيوفي في حلقة يوم الثلاثاء كان غائب عننا فترة… يا ترى فاكرينه؟".
ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
اه طبعا حسن فواد تتر مسلسل اربيسك
ايوه كان في مسلسل الوتد هو مغني كمان😀
يااااه فعلا غايب بقاله فاترة حسن فؤاد
حيث كان حسن فؤاد واحدًا من أبرز الفنانين فى فترة التسعينيات، إلا أنه اختفى عن الساحة الفنية فى السنوات الأخيرة، وعُرف من خلال مشاركته بالغناء فى أوبريت "اخترناك" وتترات مسلسل "أرابيسك" ومسلسل "الوتد" الذى شارك بالتمثيل فيه أيضا.