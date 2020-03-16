بدوي: قطع المياه بالجيزة بسبب ارتفاع نسبة عكارة النيل

قال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن ازمة قطع المياه عن مناطق المحافظة مستمرة بسبب ارتفاع نسبة العكارة بالنيل لأكثر من 4000 أمام مآخذ بعض المحطات.





وأوضح بدوي ل صدى البلد، أن الشركة أعادت تشغيل محطاتها مساء الأمس، والمياه تصل وفقا للضغوط.





وتابع، اضطررنا لايقاف المحطات بعد فترة قليلة بسبب الشوائب والطمي والعكارة التي واجهناها بكميات كبيرة.





وأكد انه جاري العمل من قبل الكيميائيين بالشركة علي تحسين لمواجهة نسبة العكارة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه للمناطق المتضررة حتي تنتهي اعمال تشغيل المحطات.



