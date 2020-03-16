الصين تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت لجنة الصحة الصينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، أنها سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بكين.





من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الحالات المصابة بكورونا والقادمة من الخارج أصبحت الخطر الرئيسي على الصين.





وبدأت الصين، الأحد، بتشديد عمليات فحص الوافدين من الخارج إلى مطار بكين، بعدما تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من خارج البلاد عدد حالات انتقال العدوى محليًا لليوم الثاني على التوالي.





وأظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة أن الصين سجلت 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.





كما ذكرت صحيفة بكين نيوز أن الصين أعادت توجيه جميع الرحلات الدولية التي كان من المفترض أن تهبط في مطار داشينغ الدولي إلى مطار بكين العاصمة الدولي، واليوم فرضت طوقا على منطقة خاصة لفحص المسافرين القادمين على متن هذه الرحلات.



