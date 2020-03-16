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شاهد.. أستاذ علاج أورام يزف بشرى سارة لمرضى سرطان الثدي

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:06 ص
الدكتور هشام الغزالى،
الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس
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هاجر إبراهيم

أكد الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، ان كل سيدة مختلفة تماما عن الاخرى فى الجينات الخاصة بها، وبالتالى تعددت أنواع علاج سرطان الثدى، حيث أن هناك جزءا من السيدات يستجيب لأقراص الهرمون، بينما يستجيب الجزء الآخر لثلاثى السلبية. 


وأضاف "هشام" خلال لقائه مع الإعلامية أميرة العقدة ببرنامجها "كل يوم إسم" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أنه يتم إجراء علاج هرمونى  الآن ما قبل العملية الجراحية الخاصة بـ سرطان الثدى، موضحا أن المرض يقل كثيرا بسبب أقراص الهرمون، وبالتالى يتم إستئصال جزء صغير من الثدى أثناء العملية الجراحية وعلاجه بها، متابعا أنه ليس لها أى أثار جانبية.


وأشار إلى أنه للوقاية من مرض السرطان يجب ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى، لافتا إلى أن السمنة تؤدى إلى سرطان الثدى والرحم وكل الجهاز الهضمى والقولون.


وأوضح أنه يجب الوقاية من الفيروسات لتجنب مرض السرطان، حيث ثبت أن هناك بعض الفيروسات التى تكون لها علاقة وثيقة بهذا المرض، متابعا أن أكثر أنواع السرطانات الموجودة فى مصر هو سرطان الكبد، نظرا لانتشار فيروس سي .


وتابع أن فيروس الحليمى يؤدى إلى الإصابة بمرض السرطان، حيث يؤدى إلى سرطان عنق الرحم، مؤكدا على تطعيم ضد هذا الفيروس، مضيفا إلى أنه غير منتشر فى مصر، إلا أنه من المهم جدا لمعظم البنات تناول ذلك التطعيم قبل الزواج فى مركز المصل واللقاح.
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