بعد وفاة سيدة وظهور حالات إيجايبة بكورونا.. أهالي بلقاس يطهرون الأسواق

وسط حالة من الذعر بين أهالي قرية قرية السماحية الكبرى في بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية أغلق أهالي القرية أبواب منازلهم على أطفالهم خوفا من فيروس كورونا، وذلك بعد وفاة إحدى سيدات القرية وظهور عينات إيجايبة لآخرين.





من إيطاليا إلى الدقهلية .. هكذا كانت رحلة فيروس كورونا للانتقال إلى سيدة من قرية السماحية، والتي كانت ثاني ضحايا الفيروس بمصر وأول حالة مصرية تلقى مصرعها متأثرة باصابتها.





ورغم الخوف والهلع دشن عدد من شباب بلقاس بحملة لتطهير الاماكن والاسواق لمواجهة فيروس كورونا، حيث قام الشباب بالانتشار بشوارع بلقاس والاسواق، وتم رش وتعقيم المواطنين والمارة وعدد من المساجد بالمطهرات والمواد المعقمة، مع توزيع الاقنعة على المواطنين بالمجان مع توعية المواطنين عن طرق انتقال العدوى.

وتوجه أعضاء الحملة الى مناطق الدهايمة وعزبة جاد وعزبة صبحي وميدان أولاد عمر، حيث تم تعقيم مساجد بها وتوزيع المطهرات وأقنعة على المارة.





وكان مستشفى بلقاس المركزى قد استقبلت احد المواطنبن وتم نقله لمستشفى العزل بالاسماعيلية والذى ثبت ايجابيته لفيروس كورونا ويعد الحالة الثالثة بمحافظة الدقهلية بعد السيدة عطيات محمد ابراهيم التى توفت الخميس الماضى بمستشفى العزل ومقيمة ببلقاس وكذا اصابة زوجة نجلها والتى تعد ثانى حالة ايجابية بالمحافظة ومقيمة بلقاس ايضا وجرى نقلها الى مستشفى العزل بالاسماعلية لتلقى العلاج .

وأكد مصدر بمديرية الصحة بالدقهلية انه جرى سحب اكثر من ٢٠٠ عينة من المخالطين والمتعاملين معهم طبقا للتعليمات الواردة من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية وجاءت جميعها سلبية للفيروس ومازال هناك بحث وتقصى لباقى المخالطين لسحب عينات منهم .