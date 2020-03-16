حميات بنها: اكتشاف حالة كورونا لمصرى عائدًا من إيطاليا.. فيديو









ونصح مدير مستشفى حميات بنها، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، بضرورة غسل اليدين جيدًا بعد أى استخدام لها سواء سلام أو ملامسة أسطح، وعدم تقريب اليدين للأماكن الحساسة كالأنف والعين والفم كإجراء وقائى للفيروس، مؤكدًا ان الفيروس ضعيف جدًا طوال ما هو خارج الجسم.





وأضاف أن المستشفى يستقبل المرضى وحالات الاشتباه بفيروس كورونا ويتم التعامل معها بحذر وعمل أشعة على الصدر ولو ثبت إصابة المريض بفيروس كوورنا يتم تحويله فورًا لقسم العزل، مشيرًا إلى أن المسشتفى استقبلت 40 حالة مشتبها بها وكلها كانت سلبية، بينما حالة واحدة ظهرت نتيجة تحليلها إيجابية وتم تحويلها لمستشفى العزل الصحي .





وأوضح أن الحالة كانت قادمة من إيطاليا منذ 9 أيام، مؤكدًا ان الوضع الحالى فى المستشفى مطمئن جدًا ويتم استقبال حالات المرضى والمصابين وحالات الاشتباه بفيروس كورونا وإجراء التحاليل اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن فريق مكافحة العدوى نشط جدًا فى المستشفى ويقوم بتدرييب العاملين بالمستشفى للوقاية من المرضى واتخاذ الإجراءات الاحترازية.





وتابع أنه يجب استخدام الواقيات للفم والأنف والقفازات، وتجنب ملامسة أى سطح، وغسل اليدين باستمرار، وتطهيرها بالكحول.

قال الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى حميات بنها، إنه يجب ارتداء الواقى الجراحى فى حالات التعامل المباشر مع المرضى للوقاية من أى فيروس، لافتًا إلى أن فيروس كوورنا ضعيف جدًا ولكنه فور دخوله للجسم يصبح شرسًا، لذلك يجب مقاومته جيدًا بالغذاء المناسب السليم وشرب السوائل كثيرًا وغسيل الأيدى بالمياه والصابون والكحول.