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منوعات

زائر غير متوقع يتسلل إلى منزل ويصيب مالكته بصدمة.. شاهد ما حدث

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد اللحظة التي اكتشفت فيها سيدة أسترالية تسلل "زائر غير متوقع" إلى منزلها، الأمر الذي تسبب في إصابتها بحالة من الذهول والصدمة.

ويتبين من خلال اللقطات المرفقة أن هذه السيدة "سامارا يونج"، وهي من جنوب أستراليا، قد فوجئت لدى عودتها إلى منزلها بوجود حيوان "كوالا" على أريكة بغرفة المعيشة في مشهد يبدو كأنه جزء من فيلم كوميدي.

وعلى الرغم من حالة الصدمة التي أصابت "يونج"، إلا أنها قررت توثيق ذلك الموقف بكاميرا هاتفها المحمول، وشاركت اللقطات التي ترصد تفاصيل ما حدث عبر الإنترنت، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، كما تداولتها عدة مواقع إخبارية عالمية؛ ولم يتضح كيف تمكن حيوان "الكوالا" من التسلل إلى المنزل بهذا الشكل في الأساس.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مالكة المنزل قولها إنها صُدمت لدى رؤية "الكوالا" داخل مسكنها، مشيرة إلى أنها اعتقدت في البداية أن الأمر مزحة ثقيلة من ترتيب أحد معارفها.

وتابعت موضحة أنها جلست في أعقاب ذلك على الأريكة بالقرب من "الكوالا"، لافتة إلى أنها لم تكن ترغب في أن تخيفه، ولذلك قررت عدم التحرك في أنحاء المنزل كثيرًا، لكنها تواصلت مع إحدى المؤسسات المختصة بإنقاذ حيوانات "الكوالا" كي يقوموا بإخراجه من المنزل، وهو ما تم بالفعل في نهاية المطاف.

زائر غير متوقع يتسلل إلى منزل ويصيب مالكته بصدمة.. شاهد ما حدث
زائر غير متوقع يتسلل إلى منزل ويصيب مالكته بصدمة.. شاهد ما حدث
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