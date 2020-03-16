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توك شو

هدية من الاتصالات للطلاب وأولياء الأمور لمواجهة كورونا "فيديو"

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:20 ص
سرعة الانترنت
سرعة الانترنت
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة اجتمعت أمس برؤساء شركات الاتصالات الموجودة على مستوى الجمهورية، للاتفاق على عدد من المبادرات لمواجهة فيروس كورونا. 


وتابع الدكتور عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تقرر منح زيادة مجانية بنسبة 20% في سرعات التحميل لكل مشتركي الإنترنت الثابت في مصر هذا الشهر. 


وذكر الوزير أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع المواطنين على الجلوس في منازلهم أطول مدة ممكنة، وتيسير استخدام الإنترنت خلال فترة التواجد في المنزل دون الخوف من نفاذ باقة التحميل. 


وأكد وزير الاتصالات، أنه سيتم السماح لكل الطلاب بالدخول على المواقع التعليمية التي تقررها وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي لتحصيل الدروس مجانًا، دون أن يحسب ذلك من باقات التحميل، موضحًا أن التطبيق سيتم خلال هذا الشهر والمواطن سيلاحظ ذلك في فواتير الإنترنت. 


وأوضح أنه تم الاستعانة بشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية في مصر، لتهيئة منصات لبث الدروس للطلاب. 
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