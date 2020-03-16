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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق للتصدي لاحتكار السلع

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:24 ص
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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معتز الخصوصى
طالب النائب محمد المسعود عضو مجلس  النواب ، وعضو الهيئة العليا  لحزب مستقبل وطن " الحكومة " بتشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد لمواجهة أى احتكار للسلع فى مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع  وعدم استغلال  المواطنين فى قوت عيشهم،منوها إلى الاهتمام تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاهتمام بالمواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم وخاصة محدودى الدخل.

وقال النائب محمد المسعود،في بيان له،إن مجلس النواب واجه هذه الظاهرة  السلبية من خلال تشريع تمت الموافقة عليها وهو القانون الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وينص القانون على تغليظ عقوبة احتكار المواد التموينية والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 15 لسنة 2019.

وطالب النائب محمد  المسعود بتشديد الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة بالقوانين على كل من يمارس هذه الظاهرة السلبية ويحتكر السلع ويستغل هذه الظروف للتربح لمصلحته الشخصية على حساب المواطنين.
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