الدفع بفرق إنقاذ مكثفة للعثور على ربة المنزل الغارقة في المنوفية

دفعت مديرية أمن المنوفية بتعزيزات من قوات الحماية المدنية ببحر الشهداء لمساعدة فريق الإنقاذ، الذي يقوم بالبحث عن ربة المنزل، التي لقيت مصرعها في حادث غرق مركب ببحر الشهداء .





وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من إنقاذ 12 شخصا كانوا على متن المركب إلا أن السيدة المفقودة غرقت لحظة سقوطها في المياه، وجارٍ البحث عنها.





تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بغرق مركب بمحيط مركز ومدينة الشهداء.





وبالانتقال والفحص تبين غرق مركب على متنه 13 مواطنا وتمكنت الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إنقاذ 12 مواطنًا، وجارٍ البحث عن مفقود في المياه.





وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.