الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث طريق ٣٦ الحربي





وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي العلاج وعددهم 16 مصابا، بينما تم نقل 8 آخرين إلى مستشفى الصالحية بالشرقية ‏وأصيب 24 عاملا وعاملة بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات وجروح قطعية إثر تصادم سيارتين نقل بطريق الإسماعيلية الصالحية "36 الحربي" في الساعات الأولى من صباح اليوم.





تلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية اخطار من العقيد وليد المصري مأمور مركز القصاصين يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ، تحمل عمال إلى إحدى المزارع بطريق الإسماعيلية الصالحية.





على الفور،أكدت تحريات الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز القصاصين أن التصادم وقع بين السيارة ب ل ا 4925 والسيارة 62922 نقل الإسماعيلية ، أثناء نقلهم لعدد من العمال لإحدي المزارع بطريق الإسماعيلية الصالحية ، وأدى التصادم إلى إصابة عدد من العمال والعاملات .





وأمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الاسماعيلية انتداب أعضاء من النيابة العامة بإشراف يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية لسؤال المصابين حين تمثلهم للشفاء ، وانتداب مهندس فني من ادارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث .

دفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 10 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث ٣٦ الحربي، والذين تراوحت إصابتهم ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية بأنحاء متفرقة من الجسد.