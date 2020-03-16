روسيا تفوز بحق استضافة المؤتمر الدولي للشباب في الطاقة النووية 2022

أعلن المركز الإعلامي التابع للأكاديمية التقنية “ANO” التابعة لشركة روساتوم، فوز روسيا بحق تنظيم واستضافة المؤتمر الدولي للشباب في الطاقة النووية IYNC - 2022"، متقدمة على كل من فرنسا وأوكرانيا وكينيا.





وفازت روسيا بحق استضافة المؤتمر المقبل بعد تصويت تم في ختام فعاليات المؤتمر الذي أقيم في الفترة من 9 الى 12 مارس في سيدني "أستراليا"، وشارك في التصويت أعضاء المجلس الدائم لـ IYNC والبالغ عددهم 50 عضوا من 35 دولة.





قام بتقديم العرض الروسي ممثلي شركات، "ماريا زوتوفا" من OKBM Afrikantov و"فاليريا خوريشكو" من "RAIN"، بالإضافة إلى "جينادي كاربينسكي" من روساتوم اوفرسيز، كما ساعدت شبكة روساتوم الدولية وأكاديمية روساتوم في اعداد العرض الذي حظى باعجاب أعضاء المجلس الدائم فوقع اختيارهم على روسيا لاستضافة النسخة القادمة من المؤتمر.





جدير بالذكر أن ممثلي الشركة قدموا أكثر من 30 عرضًا خلال فعاليات المؤتمر، كما تم تصنيف ورشتي عمل كل من "الينا باشينا" ممثلة شركة "روساتوم أوفرسيز" "جزء من شركة روساتوم الحكومية" و"سيرجي مالوزيموف" ممثل محطة أكويو للطاقة النووية من ضمن أفضل العروض.