جامعة المنيا تبدأ تطبيق "التعليم عن بعد"على موقعها

تبدأ جامعة المنيا تطبيق "التعليم عن بعد" لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة ببوابات الكليات بموقع الجامعة، وقنوات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وبدائلها بما يضمن استمرار تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب.





قال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعه ان قرار التعليم عن بعد ياتى في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة وسلامة طلاب الجامعات، وحرصًا على استمرار سير العملية التعليمية وعدم تأثرها بالظروف الراهنة نتيجة الانقطاع المؤقت وتعليق الدراسة بالجامعة





أوضح رئيس جامعة المنيا، أنه تم تكليف أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة؛ لإعداد المقررات النظرية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في شكل ملفات إلكترونية بصيغات "PDF" و"POWER POINT عروض تقدمية" ونشرها على مواقع الكليات ليقوم الطالب بتحميلها أو مشاهدة الفيديوهات التعليمية المرفقة بها على منصات التواصل المختلفة.



