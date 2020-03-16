مدرب الهلال السعودي يحذر لاعبيه من الوجبات السريعة في فترة التوقف

طالب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، لاعبيه بالمحافظة على أوزانهم ولياقتهم البدنية عبر اتباع البرنامج الغذائي المحدَّد لهم من قِبل الجهاز الطبي، بعدما تم تعليق النشاط الرياضي في النادي لمدة أسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت تعليق جميع الأنشطة الرياضية في البلاد، ابتداءً من أمس، الأحد، وحتى إشعار آخر، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة، لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للوباء، وعدم انتشاره، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.





ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن لوشيسكو فرض برنامجًا تدريبيًّا على اللاعبين لتأديته في منازلهم، من أجل المحافظة على معدلهم اللياقي.



