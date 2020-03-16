مدرب الهلال السعودي يحذر لاعبيه من الوجبات السريعة في فترة التوقف

طالب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، لاعبيه بالمحافظة على أوزانهم ولياقتهم البدنية عبر اتباع البرنامج الغذائي المحدَّد لهم من قِبل الجهاز الطبي، بعدما تم تعليق النشاط الرياضي في النادي لمدة أسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن لوشيسكو فرض برنامجًا تدريبيًّا على اللاعبين لتأديته في منازلهم، من أجل المحافظة على معدلهم اللياقي.
كما حذر لوشيسكو، لاعبيه من تناول الوجبات السريعة، مؤكدًا عليهم اتباع البرامج الغذائية، التي قُدمت لهم، خلال فترة الإجازة.