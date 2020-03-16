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أخبار العالم

بسبب كورونا.. قرار عاجل من ليبيا بشأن صلاة الجمعة

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:47 ص
قرار عاجل من ليبيا
قرار عاجل من ليبيا بشأن صلاة الجمعة
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القسم الخارجي
أوقفت الهيئة العامة للأوقاف الليبية، اليوم الإثنين، شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد، حتى إشعار آخر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الهيئة الليبية: "بناءً على ما جاء في تقديرات أهل العلم المشار إليها واستجابة للتوجيهات الواردة لحكومة الوفاق، فنعلن الدعوة إلى إقامة الصلوات في المنازل".

وأضاف البيان: "إيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد إلى أن يرفع الله البلاء عنا، وذلك بدءا من صلاة مغرب يوم الإثنين 16 / 03 / 2020، وعلى الإمام تنبيه المصلين خلال صلاتَي الظهر والعصر من اليوم نفسه".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وجه تعليمات مباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية يكون على نفقة القوات المسلحة، ويشمل ذلك تجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.

وعلى الطرف الآخر، أعلنت حكومة الوفاق الليبية حالة الطوارئ في البلاد بإغلاق جميع الموانئ والمطارات.

وقال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، في وقت سابق إن جميع المنافذ البرية والجوية سيتم إغلاقها ابتداء من يوم 20 مارس الجاري وحتى إشعار آخر.

وأضاف السراج في كلمة متلفزة: "يتوجب علينا اتخاذ حزمة منها إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية لمدة 3 أسابيع، بدءا من 20 مارس 2020".

وأصدر وزير الصحة بحكومة الوفاق سعد عقوب، توجيهات عاجلة لمديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، بإيقاف الزيارات للمرضى النزلاء بالمستشفيات حفاظا على سلامتهم.

ووفق بيان للوزارة، أكد وزير الصحة أن الإجراء وقائيا، ويأتي ضمن خطة وزارة الصحة الاحترازية لتقليل الازدحام داخل المستشفيات والمراكز الطبية الإيوائية واختصارها على مرافق لكل مريض في جميع المستشفيات لمنع تسلل فيروس كورونا.

وأكد عقوب أن ليبيا خالية تماما من فيروس كورونا حتى الآن.
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