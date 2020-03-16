التنظيم والإدارة يعتمد الهيكل التنظيمي لوكالة الفضاء المصرية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من اعتماد الهيكل التنظيمي لوكالة الفصاء المصرية والمنشأة بالقانون رقم 3 لسنة 2018.





وذكر الجهاز في بيان لها اليوم إنه عند إعداد الهيكل التنظيمي تم مراعاة أهداف إنشاء الوكالة ومنها استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية.





ومن الجدير بالذكر أن الوكالة هي الجهة المنوط بها تنظيم أنشطة الفضاء المصرية، ولها أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن تنفيذ أهدافها، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.





ووافق مجلس إدارة الوكالة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مقترح الهيكل التنظيمي الذي أعده الجهاز.



