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أخبار العالم

تفاصيل التنسيق السعودي البريطاني لمواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:45 ص
ولي العهد
ولي العهد
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عبدالله قدري
تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لبحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.

ونشرت موقع قناة العربية تفاصيل المكالمة التي أكد ولي العهد خلالها على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام، مؤكدًا عزم المملكة تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وتخفيف أعبائه الاقتصادية وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.

 وأطلع جونسون محمد بن سلمان على جهود بريطانيا لإيجاد لقاح لكورونا.

أدى تفشي فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم إلى إصابة أكثر من 156 ألف شخص ووفاة أكثر من 5800، مع ظهور آلاف الحالات الجديدة المؤكدة كل يوم.

118 إصابة

يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت، مساء الأحد، عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118 حالة، كانت قد تعافت منه ثلاث حالات إصابة، وإن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

كما أشارت إلى أن من بين الحالات حالة كانت في وضع حرج، وتحسنت الأحد، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.


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