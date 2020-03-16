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أخبار البلد

التنظيم والإدارة يعتمد الهيكل التنظيمي لوكالة الفضاء

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:48 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الهيكل التنظيمي لوكالة الفضاء المصرية المنشأة بالقانون رقم 3 لعام 2018.

وذكر الجهاز ـ في بيان اليوم الإثنين ـ أنه عند إعداد الهيكل التنظيمي تم مراعاة أهداف إنشاء الوكالة ومنها استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية.

وتعد وكالة الفضاء الجهة المنوط بها تنظيم أنشطة الفضاء المصرية، ولها أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن تنفيذ أهدافها، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.

وقد وافق مجلس إدارة الوكالة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مقترح الهيكل التنظيمي الذي أعده الجهاز.
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