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مفيش جيم خليكوا في البيت.. محافظة القاهرة تغلق صالات الرياضة والحضانات والسناتر

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:14 م
اغلاق 350 سنتر تعليمي
اغلاق 350 سنتر تعليمي و43 صالة جيم
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فرح علاء الخولي

أعلن اللواء ابراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إغلاق 350 مركزا تعليميا و43 صالة جيم، وفقا لقرار مجلس الوزراء لتعليق الدراسة 15 يومًا، للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم اغلاق كل الحضانات الموجودة في المحافظة.


وقال اللواء ابراهيم عوض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نرجو من أولياء الأمور التعاون مع الحكومة والدولة للوقاية من الفيروس"، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 550 سنتر تعليميا في المحافظة، وما يقرب من 1500 حضانة مرخصة و1200 حضانة غير مرخصة.


وأضاف المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنه تم غلق اكثر من 70% من هذه المراكز، مؤكدًا عدم الاستهانة بالامر والالتزام بتعليمات الوقاية، مؤكدًا على ان تم اتخاذ كل القرارات الادارية والاحترازية للمراكز التعليمية، وتم غلقها "بالشمع الاحمر"، وان من يخالف الفترة الموضوعة ستأخذ اجراءات صارمة ضده.


وأوضح أن أيا من المخالفين سواء مواطنين او مسئولين في الدولة سيتعرضون للمساءلة القانونية.

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