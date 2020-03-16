أخبار سارة لإعادة المصريين العالقين في السعودية.. اعرف التفاصيل

كشفت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة عن أنه تم تعديل مواعيد الرحلات الجوية الاستثنائية التي تقوم شركة مصر للطيران بتسييرها لإعادة المواطنين الذين دخلوا إلى المملكة بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي العودة إلى أرض الوطن.





وقال بيان لوزارة الخارجية إنه ستيم تسيير رحلتين يوميًا من جدة إلى القاهرة حتى يوم 20 مارس، ورحلة يوميًا من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم 20 مارس، ورحلة واحدة من أبها إلى القاهرة يوم 20 مارس.





ودعت القنصلية العامة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عن طريق الوسائل التالية:





- هاتف عمليات القنصلية العامة في جدة 0500054094





- البريد الإلكتروني للقنصلية العامة في جدة [email protected]