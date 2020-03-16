كورونا.. وكيل شباب البرلمان يطالب بتعقيم القاعات الدراسية والمدن الجامعية

طالب الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وجميع مسئولى التعليم الجامعى بالإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لتعقيم جميع قاعات المحاضرات والمدن الجامعية على مستوى الجمهورية خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد موجها التحية لرئيس جامعة القاهرة، الذى وجه بإخلاء المدن الجامعية وبدء عمليات موسعة لتعقيم الجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكليفه لعمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بالمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة الفيروس واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.





وتساءل الدكتور محمود حسين فى بيان أصدره اليوم قائلا : لماذا لم يبادر جميع رؤساء الجامعات باتخاذ مثل هذه الاجراءات المهمة التى اتخذتها جامعة القاهرة ... ثم أين المجلس الاعلى للجامعات من مثل هذه القضايا القومية والعاجلة والتى لاتحتمل اى تأجيل.





وأكد الدكتور محمود حسين انه يعلم جيد مبدأ استقلالية الجامعات وأنه مع هذا المبدأ ولكن عندما تتعلق الأمور بصحة ابنائنا الطلاب وعلماء واساتذة الجامعات المصرية التى هى أغلى ماتمتلكه مصر فهؤلاء الاساتذة والعلماء الكبار ليسوا داخل جدران الجامعة ولكنهم لهم نصيب الأسد فى تولى المواقع القيادية داخل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية والشعبية وغيرها ولذلك فلابد للدولة ان تتدخل فى الشأن الجامعى حفاظا على صحة ابنائنا واعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات.





وكانت جامعة القاهرة أجرت مسحًا طبيًا على طلاب المدن الجامعية كما استعانت بالكواشف الحرارية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة شاملة للجامعة للوقاية من فيروس كورونا.





وأعدت جامعة القاهرة مبكرًا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من خطتها الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.