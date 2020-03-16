AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد أحدث ظهور لـ أحمد العوضي.. ومتابعوه: "عشماوي عشماوي يعني"

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:11 م
احمد العوضى
احمد العوضى
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان احمد العوضى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة له بشخصية هشام عشماوي التي يؤديها في مسلسل الاختيار الذي يتم عرضه في رمضان 2020. 

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: 

بالتوفيق يا نجم  من نجاح لنجاح يارب 💓💓

ربنا يوفقك انت انسان محترم

عشماوي عشماوي يعني😂
وأضاف أحمد العوضى خلال لقائه في برنامج مساء "دي إم سي": "إنني أقوم الآن بتصوير مسلسل الاختيار  للعرض في رمضان 2020 أقوم بالتصوير مع النجم أمير كرارة كما أنه سيكون من أهم المسلسلات التي ستعرض في رمضان إن لم يكن أهمها".

وأوضح أحمد العوضى ، أن دوره في المسلسل هو شخصية هشام عشماوى الإرهابي كما أنه متخوف من تمثيل هذه الشخصية بسبب كره الناس له .

وأثارت علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وذلك منذ ظهورهما في عيد ميلادها ،وتطورت العلاقة وأعلنا حبهما وذلك بعد أن فجر شقيق ياسمين عبد العزيز الأزمة وهو ما دفعهما للاعتراف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي يتحول إلى الإرهابي هشام عشماوي ..صورة

أحمد العوضي يكشف تفاصيل تصوير مسلسله الاختيار في رمضان.. فيديو

بعد إعلان حبهما .. أحمد العوضي يوجه رسالة رومانسية لـ ياسمين عبد العزيز .. شاهد

بعد أزمته الأخيرة.. أحمد العوضى يجسد شخصية هشام عشماوى فى مسلسله الجديد

بعد أزمته الأخيرة.. أحمد العوضى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم.. صور

بعد أزمة شقيقها.. شريف منير يدعم ياسمين عبد العزيز على طريقته

ترشيحاتنا

هل يتم تغسيل المتوفي بفيروس كورونا .. عالم أزهري يوضح

وزير الكهرباء يخضع للفحص الطبي للتأكد من عدم إصابته بكورونا.. صور

منها ما يتعلق بصلاة الجمعة.. 13 إجراءً عاجلا من أوقاف القاهرة بسبب كورونا

الأزمة تتصاعد.. الصين تحذر أمريكا بعد اتهامات كورونا

ببذلة رجالي وكرافته.. بسمة وهبة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات اليوم‎

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

بسبب كورونا.. تعرض زوجين آسيويين لإهانات عنصرية بمحطة مترو في نيويورك