شاهد أحدث ظهور لـ أحمد العوضي.. ومتابعوه: "عشماوي عشماوي يعني"

وأضاف

خلال لقائه في برنامج مساء "دي إم سي": "إنني أقوم الآن بتصوير مسلسل الاختيار للعرض في رمضان 2020 أقوم بالتصوير مع النجم أمير كرارة كما أنه سيكون من أهم المسلسلات التي ستعرض في رمضان إن لم يكن أهمها".