شرطة مومباي: الرحلات الجماعية ممنوعة

حظرت شرطة مومباي الهندية جميع أنواع الجولات الجماعية في المدينة حتى 31 مارس بداية من أمس الأحد كجزء من خطوات احترازية لمنع انتشار كوفيد-19.





من المرجح أن تفرض السلطات إغلاقًا لمومباي حيث سجلت أكبر عدد من الحالات الإيجابية في البلاد بـ 15حالة، وفق ما ذكرت صحيفة ايكونوميك تايمز الهندية.





وقال ديباك محيسكار مفوض الشرطة، إن إدارة المقاطعة قد تمنع تجمع الناس في بعض المناطث، مضيفا أنه سيتم إغلاق جميع الحدائق.





وأضاف محيسكار إن أربعا من الحالات الإيجابية الخمس الجديدة المبلغ عنها ليس لديهم تاريخ في السفر إلى الخارج.





لكنهم أقارب عائلة سافرت إلى الخارج، حيث سافر الشخص الخامس مع مجموعة من 93 شخصًا إلى تايلاند.





وتحاول السلطات تتبع أعضاء المجموعة الآخرين.



