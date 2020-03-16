بعد تعليق الدراسة.. تطبيقات إلكترونية للتواصل بين المعلمين والطلاب .. مسابقة لأفضل معلم يجيد التدريس عن بعد .. إجراءات لتعقيم وتطهير المدارس .. وبث الدروس على بنك المعرفة والقنوات التعليمية

* التعليم تلزم المعلمين بالرد على استفسارات الطلاب إلكترونيا طوال فترة تعليق الدراسة

* إلزام مديري المدارس بإعلان توقيتات برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، إنه بالنسبة إلى المناهج " يقوم الطلاب بدراسة أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع المناهج حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويقوم الموجهون الأوائل بكل إدارة تعليمية لجميع المواد الدراسية بإمداد المعلمين بالدليل الذي أعده مديري عموم تنمية المواد الدراسية والذي يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس ومحاوره الأساسية المتاحة مع الاستعانة ببعض المواد التعليمية المتاحة بواسطة بنك المعرفة والتي تخدم تلك الدروس، وذلك للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي ".





وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه فيما يتعلق بالصفين الثالث الاعدادي والثالث الثانوي فيمكن للطلاب متابعة مناهجهما الدراسية من خلال البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بالنسبة للصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي فيتم تفعيل استخدام بنك المعرفة من خلال التابلت الخاص بكل طالب.

و قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، إنه بالنسبة للمعلمين : سيقوم كل معلم بالتواصل مع طلابه من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد ، على أن يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بتقديم الدعم التقني لمساعدة المعلم في تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها وفق الخطة الرسمية ، على أن يكون مدير المدرسة وموجه المادة ضمن تلك المجموعات.

ويكون مدير المدرسة مسئولا مسئولية تامة نحو التأكد من إلتحاق كل تلميذ بالمجموعات التي يتم تنظيمها من قبل معلمي الصف ، ويتخذ من التدابير ما يضمن تحقيق ذلك.

ويتم إعداد جدول زمني معلن بالمدرسة للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه ، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني.

ويتم إعداد مسابقة على مستوى كل مديرية تعليمية ، ثم على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل معلم في ممارسته التدريسية من خلال التطبيق الإلكتروني ، على أن تخصص للمعلمين الفائزين جوائز قيمة.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، إنه بالنسبة إلى الإدارة المدرسية فتتولى إدارة المدرسة متابعة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بنظام التعليم عن بُعد بكل دقة مع إعداد تقرير أسبوعي عن سير كل مادة دراسية وإرسالها إلى الموجه العام ، لعرضها على مدير عام تنمية المادة المختص بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية اليوم، إلى أنه سيقوم مديري المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه إدارات المدارس ستتولى تعقيم المدارس بالتنسيق مع الجهات المختصة مع توثيق ذلك وإرساله إلى مدير المديرية.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من امس الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

و اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع جميع موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية لمناقشة تدشين قناة تعليمية لمديرية تعليم القاهرة، تبث المناهج الدراسية للصفوف من الثالث الابتدائي إلي الثالث الثانوي

وأعلن مدير تعليم القاهرة خلال الاجتماع، أنه قد بدأ بالفعل بعض معلمي المواد الدراسية في تصوير شرح المواد المختلفة استعدادا لبثها علي موقع المديرية.

وأوضح مدير تعليم القاهرة، أن ذلك يأتي تيسيرا علي الطلبة وأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وأكد مدير المديرية علي التزام الجميع بتعليمات الوزارة والمحافظة حرصا علي مستقبل أبنائنا الطلاب، وصحة وسلامة الجميع ومتابعة ذلك مسئولية كل من مدير عام ووكيل الإدارة ومديري المدارس.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع تنفيذ جميع الإجراءات والتعليمات وتتواصل مباشرة مع المحافظة والوزارة.





وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تناشد طلاب المدارس المصرية بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020 ، بمتابعة مناهجهم عبر بنك المعرفة .





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات مهمة عن منصة إدارة التعلم المتاحة على موقع بنك المعرفة المصري وكيفية التعلم باستخدام المواد التعليمية على منصة نظام إدارة التعلم.





حيث أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منصة إلكترونية تسمى نظام إدارة التعلم وذلك على موقع بنك المعرفة المصري ، سعيا لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع قادر على الابداع والتفكير والتعلم .





وتهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري ، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل





وقد كان هذا بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم ، حيث أعدت شركة بريتانيكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية و مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقمي للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء باللغتين العربية والانجليزية ، ويشمل هذا المحتوى نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها ، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس .





أما عن كيفية التعلم بإستخدام المواد التعليمية على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري فتتمثل في :





* يمكن الدخول على على منصة إدارة التعلم LMS من خلال الضغط هنا





* ثم يتم تسجيل الاسم وكلمة المرور ، ثم يتم اختيار ايقونة الدليل الدراسي من الصفحة الرئيسية





* ثم يتم اختيار المادة المراد دراستها





* ستظهر قائمة على يمين الشاشة بها جميع الوحدات والدروس المقررة في المادة (مثل الفهرس المودود في الكتاب المدرسي)





* سيجد الطالب تحت كل عنوان درس اختيارين اولهما (كتاب الطالب وهو عبارة عن النسخة الرقمية من الكتاب المدرسي ) وثانيهما هو المحتوى الاضافي الذي يضم المحتوى المقدم من الناشرين لشرح وتوضيح المحتوى العلمي لكل موضوع .



