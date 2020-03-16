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محافظات

لمواجهة كورونا في سيناء.. تعقيم المصالح الحكومية والمدارس ومراكز الشباب..شاهد

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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احمد صالح
تنفذ محافظة شمال سيناء خطة تعقيم بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ للوقاية من فيروس كورونا.

ورفعت المحافظة حالة الاستعدادات بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وأعلن مجلس مدينة العريش أنه للوقاية من فيروس كورونا، تم تغطية ورش وتطهير الأماكن مجلس مدنية العريش،  الي جانب تعقيم ٦ مدارس هي :مدرسة العريش الثانوية بنات، المدرسة الإعدادية بنات، والإعدادية بنين، ومدرسة أحمد عبد العزيز، والمدرسة الثانوية التجارية بنات، ومدرسة أحمد عرابى.

كما تم تنفيذ حملات لتعقيم المصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين بمركز بءرالعبد ، ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمدينة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال محسن سالم، رئيس المجلس ، انه تم تكثيف حملات التوعية من فيروس كورونا بوضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين بتجنب الاختلاط.

وأكد رئيس المدينة، أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي حالات اشتباه.

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، عمليات تعقيم للمنشآت الرياضية، وتم البدء في المنشات الرياضية فى مدينة العريش بإدارة الشباب أعقبه تعقيم مراكز الشباب وتستكمل الحملة باقي مراكز الشباب بالمحافظة .


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لمواجهة كورونا في سيناء.. تعقيم المصالح الحكومية والمدارس ومراكز الشباب..شاهد
لمواجهة كورونا في سيناء.. تعقيم المصالح الحكومية والمدارس ومراكز الشباب..شاهد
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