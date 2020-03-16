نائب يطالب الحكومة بمحاكمة مافيا رفع الأسعار استغلالا لفيروس كورونا

حذر النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب من مافيا احتكار وحبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس من بعض التجار وأصحاب الصيدليات من خلال استغلال الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا المستجد بقصد الاحتكار ورفع الأسعار مؤكدا ضرورة المواجهة الحاسمة والمحاكمة العاجلة لكل من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية.





وطالب " مرشد " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة مواجهة استغلال البعض لهذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها مطالبا بأحكام الرقابة على الأسواق والصيدليات ومنع بيع أي سلعة إلا بأسعارها الحقيقية.





وناشد النائب عاصم عبد العزيز مرشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات تواجههم عند شراء السلع والمنتجات بما فيها شراء الأدوية والمنتجات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا للجهات المختصة.





مؤكدا أن هناك بعض الصيدليات التى استغلت هذا الملف وضاعفت أسعار المنتجات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.