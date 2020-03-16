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محافظات

بالأسماء.. إعلان نتيجة مسابقة التعيين في "مياه الوادي الجديد"

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن نتيجة الاختبارات العملى الخاصة بوظيفة (سائق- سائق معدة ثقيلة – حرفي - عامل ) بالمسابقة رقم (4) لسنة 2018م والخاصة بقطاع الوادى الجديد، والذى سبق الاعلان عن موعده وتأديته على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد وموقعها الرسمي، تحت رعاية لجنة متخصصة بهذا الشأن.

وأكد  المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان، الاثنين، أنه سيتم استكمال اجراءات المسابقة واتمام  الاختبارات التى يمر بها جميع المتقدمين لوظائف (سائق ، سائق معدات ثقيلة، حرفى، عامل) تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، والتقييم بمنتهى الموضوعية ليكون الشخص المناسب فى المكان المناسب.

وأكد  اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أنه جارى الانتهاء من تقييم  أداء باقى المتقدمين بالوظائف المتبقية بالمسابقة متمنيين للجميع دوام التوفيق والسداد.

بالأسماء.. إعلان نتيجة مسابقة التعيين في "مياه الوادي الجديد"
بالأسماء.. إعلان نتيجة مسابقة التعيين في "مياه الوادي الجديد"
بالأسماء.. إعلان نتيجة مسابقة التعيين في "مياه الوادي الجديد"
بالأسماء.. إعلان نتيجة مسابقة التعيين في "مياه الوادي الجديد"
بالأسماء.. إعلان نتيجة مسابقة التعيين في "مياه الوادي الجديد"
بالأسماء.. إعلان نتيجة مسابقة التعيين في "مياه الوادي الجديد"
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