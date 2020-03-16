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اقتصاد

الإسكان: الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول برج بارتفاع 80 مترًا بالعاصمة الإدارية

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول برج من الـ٢٠ برجًا الجارى تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو البرج (C03) بارتفاع ٨٠ مترًا، و يتكون من (دورين بدروم - دور أرضى - ١٥ دورًا متكررًا)، بمساحة مبانى إجمالية ٧٩ ألف م٢. 


وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم أيضًا تركيب أول وحدة من وحدات الواجهات الألومنيوم والزجاج سابقة التصنيع، وهى تمثل الوحدة الأولى من حوالى ٤٠ ألف وحدة سيتم تصنيعها بالصين ليتم تركيبها بالأبراج.


وأشار المهندس خالد عباس، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 مترًا، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.



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